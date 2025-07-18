Çorum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni, bu yıl yarın (19 Temmuz 2025 Cumartesi günü) Bedesten’de gerçekleştirilecek. Etkinlikte Çorumlu sanatçı Okan Kılıç da konser verecek.

Sünnet şöleni geleneksel hale getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu yıl da yavrularımıza yakışır, muhteşem bir şölenle evlatlarımız erkekliğe ilk adımlarını atacak. Onların ve ailelerinin heyecanına ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk.” dedi.

Geleneksel Sünnet Şöleni yarın saat 17.00’de Saat Kulesi Meydanı’ndan hareket edecek sünnet konvoyuyla başlayacak. Şehir turunun ardından Hıdırlık’ta dua edilecek ve saat 18.00’de şölenin yapılacağı Bedesten’e geçilecek. Şölen alanında sürpriz hediyeler, çeşitli etkinlikler, jonglör gösterileri ve masal kahramanlarının yer aldığı renkli aktiviteler çocukları bekliyor olacak. Şölende Çorumlu sanatçı Okan Kılıç da sahne alacak.

Tüm Çorum halkını sünnet şölenine davet eden Başkan Aşgın, “Hep birlikte bu anlamlı günde çocuklarımızın sevincine ortak olalım.” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi