Ziyarette, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, yaşanan güncel sorunlar ve sağlık alanında meslekler arası iş birliğinin artırılması konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Oda Başkanı Afacan ve Genel Sekreter Ayvaz, hekimlerin sabır ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüttüğü çalışmaların, sadece bilimsel değil, aynı zamanda toplumsal güven duygusunun inşasında da kritik bir role sahip olduğunu vurguladı.

Afacan; “Hekimlerimiz, sağlık sistemimizin sadece bilimsel değil, aynı zamanda insani yönünü temsil eden önemli yapı taşlarındandır. Sabırla ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüttükleri çalışmalarla, toplumun her noktasında sağlık ve güven duygusuna katkı sağlıyor” dedi.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, “Hekim ve eczacılar olarak birlikte çalışarak, hastalarımıza ve sağlık sistemine daha güçlü bir katkı sunacağımıza inanıyoruz. Toplum sağlığı için emek veren tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız” ifadelerine yer verildi.

Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Cemre Zavur Kalender de nazik ziyaretleri için Oda Başkanı Afacan ve Genel Sekreter Ayvaz’a teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR