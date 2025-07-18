Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Erol Afacan ve Genel Sekreter Ecz. Çelebi Ayvaz, Ortaköy İlçe Temsilcisi ve aynı zamanda ilçedeki tek eczanenin sahibi olan Ecz. Vural İnal’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Eczacı Odası’nın 2023–2025 döneminde yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Yerelde ve ulusal düzeyde eczacılık mesleğine yönelik atılan adımlar paylaşılırken, yeni dönem hedefleri ve planlar da gündeme geldi.

Oda yöneticileri, mesleğin geleceğini meslektaşların görüşleri doğrultusunda şekillendirme vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, “Planlarımızı ve hedeflerimizi sahadaki eczacılarımızın ihtiyaç ve önerileri doğrultusunda oluşturmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.



Muhabir: Haber Merkezi