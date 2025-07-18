Toplantıya, komisyon üyeleri eksiksiz katılım sağlarken, il genelinde erişilebilirlik alanında yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda, denetimi tamamlanan 6 binanın erişilebilirlik durumu, alınması gereken önlemler ve mevcut uygulamalar değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar, yaşlı ve engelli bireylere ilişkin istatistikler ve mevzuat düzenlemeleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın, erişilebilirlik konusunun sadece fiziki düzenlemelerle sınırlı olmadığını belirterek, her bireyin eşit ve onurlu yaşam hakkına erişiminin sağlanmasının kamu kurumlarının ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Muhabir: SELDA FINDIK