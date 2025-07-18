Toplantıda, taşkın riski nedeniyle oluşabilecek felaketlerin önüne geçilmesi amacıyla il genelinde yürütülen çalışmalar ve alınması gereken ilave tedbirler ele alındı.

DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, kurum tarafından Çorum’da yürütülen projeler hakkında kurul üyelerine kapsamlı bir sunum yaptı. Yerleşim yerlerini, altyapıyı ve doğal yaşamı tehdit eden taşkınlara karşı alınabilecek çözüm yolları değerlendirildi.

Vali Ali Çalgan, taşkın yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için kaymakamlıklar, belediyeler ve ilgili kurumlar arasında güçlü bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Toplantının, ilin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sunmasını temenni etti.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, ilçe kaymakamları, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, ilçe belediye başkanları, DSİ yetkilileri ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi