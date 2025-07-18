19 Haziran 2023 tarihinde kaybettiğimiz eski Halter Federasyonu Başkanı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut’un ağabeyi Mustafa Nuhut da, kanser tedavisi gördüğü Başkent Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde kalp yetmezliği sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti.

Muazzez Nuhut’un eşi, turizmci Murat Nuhut’un da babası olan Gençlik ve Spor Teşkilatı’ndan emekli Mustafa Nuhut’un cenazesi, bugün Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra, kardeşi Kenan Nuhut’un kabrinin hemen yanına toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.