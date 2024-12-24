Geçtiğimiz Cuma günü, mahalledeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlamak amacıyla bir yardımsever tarafından bağışlanan mont ve botlar, Muhtar Aziz Önal ve Azası Emine Çakar tarafından okul müdürlerine teslim edildi.

Yardımsever dostlarının bu anlamlı katkısına teşekkürlerini ileten Muhtar Önal, “Çocuklarımızın kış şartlarından daha az etkilenmesi için gösterilen bu yardımlar çok kıymetli. Yardımsever kardeşimize ve değerli eşlerine teşekkür ediyorum. Bu tür desteklerle, mahallemizdeki öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yardım kampanyasına katkı sağlayan kişi ve kurumların, Bahçelievler Mahallesi'ndeki öğrencilerin hayatına dokunması, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

Editör: HABER MERKEZİ