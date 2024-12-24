Çorum’da yaşamını yitiren Hasan Töremiş, için ailesi tarafından 7 yemeği verdi.

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Ali Töremiş ve Döndü Şanan'ın babası, iş insanı Hakan Şanan ile Almanya'da ikamet eden Turan Töremiş'in dedesi Hasan Töremiş, için mevlüt yemeği verildi.

Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen yemeğe Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyeleri Veli Uysal, Ömer Poyraz, CHP Merkez İlçe yöneticileri Muharrem Gökay, Mehmet Ali Yıldırım, Dedesli Ovası Dernek Başkanı Arap Filiz ile çok sayıda yakını ve seveni katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ