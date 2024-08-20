Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, son dönemde Mimar Sinan Mahallesi ve Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa Sokaklar ile yeniden gündeme gelen, daha sonra da Kale Mahallesi sakinlerinin dile getirdiği kentsel dönüşüm konusunda mahallelerinin de beklentilerinin bulunduğunu açıkladı.

İlimiz basınında son dönemde bazı mahallelerde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarının gündeme geldiğini hatırlatan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal bu mahalleler arasında kendi mahallesinin olmamasının üzüntüsünü dile getirdi.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Aziz Önal, şu görüşlere yer verdi. “Kentsel dönüşüm yapılacak mahalleler arasında Bahçelievler’in olmamasını üzülerek gördük. Bahçelievler Mahallesi’nin yapısı incelendiğinde başta Nadık semti olmak üzere Çoraklık, Maden İş Blokları ile Karşıyaka 6. Sokak’ta bulunan apartmanların çok kentsel dönüşümü hak ettiği görülecektir.

Ayrıca ilimizde bir kentsel dönüşüm projesi uygulanacak ise, bu projenin tüm mahalleleri kapsayacak şekilde eşit ve hakkaniyet ölçülerine uygun eş zamanlı uygulanması gerekmektedir.

Devlet olanaklarının hakkaniyet ölçülerine uygun şekilde dağıtılması her şeyden önce yönetenlerin vicdani sorumluluğunda olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle mahalleleri temsilen yapılacak kentsel dönüşüm projelerinde Bahçelievler Mahallemizin de kapsama alınmasını arz ve talep ederiz”

Editör: Haber Merkezi