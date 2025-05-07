CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ile birlikte patlamanın yaşandığı fabrikayı ziyaret ederek hem olay yerinde incelemelerde bulunup bilgi aldı, hem de işçilere ve fabrika yetkililerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Solmaz ve Taşar, “Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yaralı işçilerimize geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz” dedi.

Solmaz, Hatap Un Yönetim Kurulu Başkanı Latif Kavukçu ve fabrika çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaraların kısa sürede sarılması noktasında üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ