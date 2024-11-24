Çorum’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri uyarınca doğayı koruma ve yeşillendirme bilincini artırmak amacıyla “Yöresel Ağaç Dikim Kampanyası” düzenlendi.

Çorum Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çorum Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılay Çorum Şubesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik merkeze bağlı Ömerbey Köyü'nde yapıldı.

Kampanyaya, öğretmen ve öğrenciler büyük bir ilgi göstererek 1000 çam ve sedir ağacının dikimine katkı sağladı. Kampanya ile yerel ağaç türlerinin dikimine destek vererek, doğal yaşamın korunmasına ve çevre bilincinin güçlenmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu anlamlı kampanyaya katılan öğretmen, öğrenci ve tüm katılımcılara teşekkürlerini ileterek, “Haydi, gel birlikte yeşillendirelim ve geleceğe nefes olalım” sloganıyla başlatılan bu hareketin uzun vadede büyük faydalar sağlayacağını belirtti.

Editör: Haber Merkezi