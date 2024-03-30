Satılmış Kalınsazlıoğlu’nun taleplerine duyarsız kalmayan AK Parti Belediye Başkan adayı Tök, “Sungurlu Aşağıfındıklı köyünden Satılmış kardeşimize akülü aracını teslim ettik. Rabbim güle güle kullanmaya nasip etsin” dedi.

AK Parti Adayı Tök, beraberinde İlçe Başkanı Nuh Aluç, İl Genel Meclis Üyeleri Fehmi Vargeloğlu, Ünal Cevizci ile birlikte akülü aracını Kalınsazlıoğlu’na teslim etti.

Vatandaşla bir süre sohbet edip sıkıntı ve taleplerini de dinleyen Tök, “Biz hastasına, yaşlısına bakan sahip çıkan bir milletiz. Hayatın her türlü zorluğuna rağmen biz birlikte mutluyuz. Birlikte güçlüyüz. Mutluluk sevgiyle engelleri aşmaktır. Satılmış kardeşimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ