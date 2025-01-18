Ömer Latif Akdağ için ilk olarak ailesi tarafından Hıdırlık Camii’nde mevlid-i şerif okundu. Daha sonra ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odalarının başkanları ve yöneticileri ile sevenleri Ömer Latif Akdağ’ın Ulumezar’da bulunan kabrini ziyaret ederek dua okudu.

AK Parti Çorum eski Milletvekili Erol Kavuncu’nun da hazır bulunduğu anmada ÇESOB Başkanı Gür; “Ebediyete intikal eden merhum Marangozlar Odası Başkanımız Ömer Latif Akdağ’ı, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Ailesinin düzenlemiş olduğu Mevlid-i Şerif’te kendisini yad edip, ardından kabrini ziyaret ederek ruhu için dua ettik. Allah’tan rahmet, mekanının cennet olmasını dilerim” görüşüne yer verdi.

ÇORUM HABER merhuma bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi