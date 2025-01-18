Kaymakam Yüce beraberinde Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Bayat İl Genel Meclis Üyesi Fatih Balcıoğlu ve Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım ile birlikte Vali Çalgan’ı ziyaret etti.

İlçe sorunları hakkında genel değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, Bayat Ziraat Odası Başkanlığı tarafından DOKAP desteği ile ilçeye kurulacak olan Çeltik Kurutma ve Hububat Eleme, Temizleme, İlaçlama ve Paketleme Tesisi hakkında ayrıntılı değerlendirmelerde bulunuldu.

Bölge ekonomisine katkı sağlamak ve bölgeye uyum sağlamış ata tohumlarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kurulacak olan bu tesisle birlikte; standartlara uygun sertifikalı ve yüksek verimli tohumlar elde edileceğini ve çiftçilerin tohuma daha az girdi maliyeti ödeyeceğini belirten Vali Çalgan tesisin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ