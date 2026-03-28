Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2024 yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında yurt dışına açılan Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi (ÖDFL), Avrupa’nın eğitim başkentlerinden biri olan Prag’da Türkiye’yi temsil ediyor.

"MULTİLİTERACY" TEMALI İŞBAŞI GÖZLEM

Matematik Öğretmeni İsmail Özdemir rehberliğinde 5 öğrenciden oluşan proje kafilesi, Prag’da düzenlenen "Multiliteracy" (Çoklu Okuryazarlık) temalı işbaşı gözlem faaliyetlerine katılıyor. Program kapsamında modern eğitim yaklaşımları, dijital ve kültürel okuryazarlık konularında Avrupalı meslektaşlarıyla deneyim paylaşımında bulunan ekip, ders gözlemleri ve atölye çalışmalarına aktif katılım sağlıyor.

DÖNÜŞ 29 MART’TA

Eğitim ortamlarını yerinde inceleyerek yeni metodolojiler üzerine çalışan ÖDFL heyeti, akademik kazanımların yanı sıra kültürel etkileşim bakımından da dolu dolu bir hafta geçiriyor. Prag’daki temaslarını başarıyla yürüten ekibin, saha çalışmalarını tamamlayarak 29 Mart tarihinde Türkiye’ye dönmesi planlanıyor.

"UFKUMUZU GENİŞLETİYORUZ"

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, bu tür projelerin öğrencilerin vizyonuna büyük katkı sağladığı vurgulanarak, “Öğrencilerimiz hem farklı bir kültürü tanıma hem de eğitimde yenilikçi yaklaşımları yerinde görme fırsatı buluyor. Prag’daki çalışmalarımız okul iklimimize yeni bir soluk getirecek” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi