AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, ilçelere yönelik çalışmalarını sürdürürken, Uğurludağ’ın öncelikli sorunları Ankara’da masaya yatırıldı. Gerçekleşen görüşmede, ilçe için planlanan projeler ve çözüm adımları kamuoyuyla paylaşıldı.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ile önceki dönem AK Parti Uğurludağ İlçe Başkanı Yakup Torun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milletvekili Oğuzhan Kaya’yı ziyaret etti. Görüşmede, ilçenin acil çözüm bekleyen ihtiyaçları detaylı şekilde ele alındı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Uğurludağ’ın sorunlarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Hemşehrilerimizin beklentilerine cevap vermek için çalışıyoruz. Bu bizim için bir sorumluluk değil, zorunluluktur” dedi.

2026 yılının Çorum ve ilçeleri için yatırımlar açısından yeni bir dönem olmasını hedeflediklerini belirten Kaya, “Devlet yatırımlarında Çorum’un sesi daha güçlü çıkacak. Bu doğrultuda yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

4 BAŞLIKTA UĞURLUDAĞ’IN YOL HARİTASI

Ankara’da gerçekleşen görüşmenin ardından Uğurludağ için planlanan çalışmalar da netleşti. Buna göre; Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi kapsamındaki projeler için destek talepleri değerlendirildi, ihtiyaçların karşılanması konusunda mutabakata varıldı.

Uğurludağ-Çorum bağlantı yolundaki köprülerin yenilenmesi gündeme alındı; Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanacak.

İlçedeki okullar için kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulacak.

Sosyal yaşamı geliştirmek amacıyla mesire alanları düzenlenecek, yol düzenleme ve asfaltlama çalışmalarına başlanacak.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ