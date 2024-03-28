Amasya’nın seçkin eğitimcilerinden, Hamle Yurtdışı Eğitim Danışmanlık firmasıyla Çorum’dan da pek çok öğrenciye İngiltere ve ABD’de yabancı dil öğrenimi fırsatı sağlayan Ömer Çekelez eşini kaybetti.

7 yıldan beri hastalıkla mücadele eden Güner Çekelez (80) dün saat 12.30 sıralarında Amasya Özel Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliğinden hayata veda etti.

Ondokuzmayıs Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Üyesi İlknur Özgönenen ile Nilgün Çevik’in anneleri, Stanford Üniversitesi tarafından Dünyanın En Seçkin Bilim İnsanları arasında gösterilen Elektrik-Elektronik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Okan Özgönenen ile Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Çevik’in kayınvalideleri olan Güner Çekelez’in cenazesi, bugün Amasya Fatih Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Tekirdede Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.