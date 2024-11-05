CHP geçmiş dönem Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Memleket Partisi İl Başkanı Ömer Bağcı önceki gün kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Bağcı’nın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi öğle namazının ardından Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Sadettin Aygün, CHP İl Genel Meclis Üyeleri; Veli Uysal, Ümit Er, Osman Güllü, Ahmet Çiftlik, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, CHP Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, önceki dönem Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeye Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de çiçek gönderdi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ