Alınan bilgiye göre Engin Can K.(26) Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi 23. Sokak'ta bulunan bir ikamette birlikte alkol aldığı Bekir D. tarafından beyzbol sopası ile darp edildikten sonra silahla bacaklarından vuruldu.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan genç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın gerçekleştiği adreste yapılan incelemede olayda kullanılan beyzbol sopası ve bir mikrat sentetik ecza bulundu.

Engin Can K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK