Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eliyle Anayasa Mahkemesi’ne taşındığını hatırlatarak “Al birini, vur ötekine” başlığı ile bir açıklama yayınlayan Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, “Öğretmenlerimiz yönetmeliğin yayınlanmasını beklerken birileri mağdur etmenin derdine düşmüş olacak ki ısrarla Anayasa Mahkemesine giderek 2006 yılında yaşattıklarını tekrar etme niyetindeler” diye konuştu.

ÖMK’nin AYM’ye taşınmasını normal karşıladıklarını çünkü CHP’nin vazifesini yaptığını dile getiren Okumuş yaptığı açıklamada: “Ancak normal olmayan ise Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinde eylem dahi yapmamış/yapamamış! 2 kez karar alıp vazgeçmiş/vazgeçirilmiş! ve bu yüzden kocaman bir teşekkürü hak etmiş!!! olanlar da "sendikacılık çalışanların haklarını korumaktır" diyerek yaşanan sürece itiraz etmiş. Ne diyelim kavganız mübarek olsun. Siz kavganıza biz eğitim çalışanlarımıza kazanım elde etmeye devam edelim” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ