İstiklâl Marşı'nın sıradan bir şiir olmadığını, tam tersine milletimizin varlık, kimlik ve hürriyet anlayışının en güçlü ifadesi olduğunu belirten Fatih Okumuş, “İstiklâl Marşı sadece edebi zevk için okunacak bir şiir değil, milletimizin bağımsızlık aşkının, cesaret ve kararlılığının en açık tezahürüdür. Bu metin, milletimizin tüm dünyaya karşı ilan ettiği varoluş deklarasyonudur” ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı’nın günümüz koşullarında taze bir bilinç ve heyecanla anlaşılması gerektiğini söyleyen Okumuş, “Devlet ve millet bütünlüğü ile yeni bir yüzyıl inşa etmeye hazırlanırken, kendilerini dünyanın efendisi zanneden güçlerin sömürü, yağma, işgal ve talana dayalı yeni bir küresel vesayet düzeni kurmaya çalıştıkları günümüzde, İstiklâl Marşını, tazelenmiş bir ruh ve heyecanla idrak etmek hayati önem arz etmektedir. Bu nedenle İstiklâl Marşı'mızı idrak etmek, milli birlik ve beraberliğimiz açısından hayati bir önem taşımaktadır” diye konuştu.

Mehmet Âkif Ersoy'un “Allah bir daha yazdırmasın” dediği İstiklâl Marşı'nın, yalnızca kalem ve kâğıtla değil, milletimizin kanıyla ve canıyla yazılan eşsiz bir destan olduğunu vurgulayan Okumuş sözlerini şöyle sürdürdü: “İstiklâl Marşı, İstiklâl Harbi ile zirveye ulaşmış milli ruh ve heyecanı, tarihsel köklere dayanan dinamiklerle kimliğe dönüştürerek kalıcı kılan bir metindir. Millet olarak bizi var eden inanç, ruh, amaç, hürriyet aşkı, özgürlük tutkusu, benliğimiz, kimliğimiz en özlü deyiş, en vurucu ifadelerle İstiklâl Marşında ifadesini bulur. O bizim milli var oluş andımızdır. Tarihte birçok sefer olduğu gibi milli mücadelede milletin yıkılmaz iman ve iradesinin, yenilmez azim ve direncinin ilke, ruh, vicdan ve felsefesini ortaya koymaktadır. Bu manevi değerler iman ve vatan şairi Mehmet Âkif’in dizelerinde ölümsüzleşmiş, bizim ses bayrağımıza dönüşmüştür. Âkif’in diliyle milletimizin ruhundan doğmuştur” dedi.

Son dönemde milli değerlere karşı durarak İstiklal Marşı’nın da değiştirilmesine yönelik girişimler olduğunu söyleyerek milletin sağlam iradesi karşısında bu girişimlerin başarısız kalacağını dile getiren Fatih Okumuş, Eğitim-Bir-Sen olarak “Asım'ın Nesli” anlayışıyla hareket ettiklerini, milletimizin bu milli ruhuyla yeni yüzyılda daha güçlü adımlar atarak daha büyük başarılar elde edeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ