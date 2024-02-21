Okul sporları faaliyet programında yer alan Küçükler Judo İl Birinciliği yapıldı.

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonunda düzenlenen il birinciliğinde, kızlarda 8 okuldan 12, erkeklerde ise 10 okuldan 12 olmak üzere toplamda 24 sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda kilolarında birinci olan sporcular 15-16 Mart tarihlerinde Niğde’de yapılacak olan Yarı Final Grup Birinciliğinde Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.

Kilolarında dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

KIZLAR

28 Kilo: 1. Büşra Mandacı (Mimar Sinan Ortaokulu), 2. Ecrin Karasu (Süheybi Rumi Ortaokulu), 3.Erva Nur Demirci (Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu) 32 Kilo: 1. Aysima Karataş (Şehit Osman Arslan İmam Hatip Ortaokulu), 2. Asya Nur Ela Karaağaç (Salim Akaydın Ortaokulu), 3. Fatma Nur Doyran (23 Nisan Ortaokulu), 3. Zeynep Eda Dilekçi (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu) 36 Kilo: 1. N.Elif Şirin (Süheybi Rumi Ortaokulu), 2. Elif Nezahat Güler (23 Nisan Ortaokulu), 3. Zeynep Buğlem Öztürk (23 Nisan Ortaokulu) 40 Kilo: 1. Ela Su Dilekçi (Gazipaşa Ortaokulu), 2. Medine Erva Yılmaz (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu)

ERKEKLER

30 Kilo: 1. Hasan Hüseyin Akpınar (Dumlupınar Ortaokulu), 2. Emir Akınalp (Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu), 3. İhsan Emin Sırımsı (Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu) 34 Kilo: 1. Mert Gökçe (23 Nisan Ortaokulu) 38 Kilo: 1. Mehmet Sefa Özkabakcı (Kocatepe Ortaokulu), 2.Mehmet Ali Ecer (Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu) 42 Kilo: 1. E.Ali Yıldırım (Yatılı Bölge Ortaokulu), 2.Ahmet Emin Kılıç (İmam Hatip Ortaokulu) 50 Kilo: 1.Eymen Coşkun (Mehmet Akif Ersol Ortaokulu), 2. Ömer Tuna Boyraz (Yıldırım Beyazıt Ortaokulu) 60 Kilo: 1. Hakan Semih Aydoğan (Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu) +60 Kilo: 1. Miraç Yıldırım (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu)

Dereceye giren sporcu öğrencilere madalya verildi.