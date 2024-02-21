Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu Özel Eğitim öğrencileri, müdür yardımcısı Hakan Gönen, sınıf öğretmenleri Faruk Aksu ve Mehtap Barandak, müzik öğretmeni Metin Kendüzler, oyun ablası Bilgehan Türkmen ve güvenlik görevlisi Ahmet Durak nezaretinde Ahlatcı Çorum FK’nın antrenmanını ziyaret ettiler.

Başkan Oğuzhan Yalçın, teknik direktör Serkan Özbalta, teknik heyet ve futbolcular, özel misafirlerine yakın ilgi gösterirken, öğrenciler de futbolcularla sohbet edip, sahada top oynadılar. Öğrenciler, günün anısına Başkan Oğuzhan Yalçın, teknik direktör Serkan Özbalta ve takım adına Ahmet İlhan Özek’e çiçek vererek, Cumartesi günkü Bodrum FK maçı için başarı dileklerinde bulundular.