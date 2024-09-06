Pandemi döneminde başlattığı kampanya ile sağlık personellerinin evlerinde ücretsiz temizlik yapan Hitit Temizlik firmasına o dönemki Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı teşekkür mektubu yayınlamıştı. Bu yıl ise okulların açılmasına sayılı günler kala bazı okulların temizlik işlerinin yetişmediğine dair bilgi alan Hitit Temizlik firması sahibi Ümit Keleş, taşın altına elini bir kez daha koyarak temizlik işlerinde aksaklık yaşayan 3 okulun temizliğini ücretsiz yapacağını duyurdu.

Konu hakkında açıklama yapan İşletme Sahibi Ümit Keleş, “Gerek pandemi dönemi olsun, gerekse 6 Şubat depreminde olsun her ihtiyaç duyulduğunda üzerimize düşeni yaptık. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada okulların açılmasına günler kala bazı okullarda personel yetersizliği nedeniyle temizlik işlerinin yetişmediğini duydum. Bu konuya duyarsız kalmamız imkansız. Bize ulaşan 3 okulumuzun temizliğini hafta sonu ücretsiz yapacağız. Okullarımızın ve o okullarda eğitim gören öğrencilerimizin okullar açıldığında mağdur olmasını istemiyoruz” dedi.