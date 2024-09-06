Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Haysem S.(38), gece saatlerinde Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki ikametinde balkondan tabanca ile ateş etmeye başladı.
Çevrede oturanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler cadde üzerindeki 4 katlı binanın üçüncü katından gelen kavga sesleri üzerine binaya girdi.
Alkollü olduğu öğrenilen şahıs uzun süre polis ekiplerine zorluk çıkarttı.
Ekiplerce kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen şahıs, ifade işlemleri gereği polis merkezi amirliğine götürüldü.
Şahsın kullandığı tabancanın kuru sıkı olduğu belirtildi.   

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK