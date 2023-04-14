Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Masa Tenisi Grup Birinciliği Amasya'da yapıldı. Ülke genelinden 16 takım 52 sporcunun mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum'u erkeklerde Özel Pınar Koleji temsil etti. Mesut Kuşgöz'ün antrenörlüğünü yaptığı Oğuz Kaan Çınar, Yiğit Eymen Asiltürk, Atay Tuna Genel oyuncu grubu ile mücadele eden Özel Pınar Koleji bölge şampiyonu olarak 11-13 Haziran tarihleri arasında Kastamonu'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandılar.

(Rıfat KARA)