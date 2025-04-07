2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine kısa bir ara veren öğrenciler, yeniden ders başı yaptı.

Okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde ülke genelinde 20 milyon, ilimizde ise yaklaşık 100 bin öğrenci sabah saatlerinde okullarına dönerek kaldıkları yerden derslerine devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı kurumlarda 1 milyon 200 bin öğretmen de eğitim-öğretim döneminin ikinci ara tatilini tamamlayarak yeniden ders başı yapmış oldu.

MEB'in takvimine göre 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da tamamlanacak.

Editör: HABER MERKEZİ