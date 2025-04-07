1171 oyla güven tazeleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i kutlayan İl Başkanı Solmaz, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde halkına sırt çeviren harami düzenine hep birlikte son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Dinçer Solmaz, bu süreçte demokrasi adına büyük bir örnek sergileyen tüm kurultay delegelerini de yürekten tebrik etti.

“MEYDANLARDAYIZ”

CHP İl Başkanı Solmaz, açıklamasında demokrasinin önemine dikkat çekerek, “Eğer birileri demokrasiyi araç görüp tek adam rejimine, hayallerindeki saltanata doğru yürümeye kalkıyorlarsa, bunlara karşı demokrasiyi savunmak haktır!" dedi. Ayrıca, partilerinin Yenimahalle’deki etkinliklerinden bahsederek, "Bu mücadelenin yeri meydanlardır. Biz de Yenimahalle’de meydanlarda olmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin hiçbir güce ipotek edilemeyeceğini vurgulayan Dinçer Solmaz, "Hiçbir irade Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesine ipotek koyamaz. Her zaman biriz, daha güçlüyüz." diyerek, parti içinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Son olarak, 21. olağanüstü Kurultay’ın ülkeye ve partilerine hayırlı olmasını temenni eden Solmaz, CHP'nin gücünü bir kez daha ortaya koyarak, demokrasi mücadelesinin süreceğini belirtti.

Editör: HABER MERKEZİ