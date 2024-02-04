Çorum’da da il genelinde resmi ve özel olmak üzere 529 okulda, 7 bin 334 öğretmen ve 97 bin 391 öğrenci 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

Öte yandan Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek başkanlığında, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Başı Okul Müdürleri Kurul Toplantısı gerçekleştirilerek bazı kararlar alındı.