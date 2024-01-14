Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) Karate İl Birinciliği sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen il birinciliği çekişmeli maçlara sahne olurken, sıkletlerinde birinci olan sporcular Çorum'u gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Minik Kızlar Kata: 1. Ebrar Açık, 2. Elif Gökçe Beşikçi, 3. Sahra Altan , 4. Zehra Sena Ceylan

Minik Erkekler Kata: 1. Davut Kaan Uflaz, 2. Miraç Özeker, 3. Furkan Atıcı, 4. Mert Güldaşı

Küçük Kızlar Kata: 1. Beyzanur Doğan, 2. Hatice Sena Çolak, 3. Azra Almalı, 4. Tuana Küçüktiryakioğlu

Küçük Erkekler Kata: 1.Emir Fatih Çamlıbel, 2. Abdullah Türk, 3. Ahmet Corman

Yıldız Kızlar Kata: 1. Zeynep Sude Kabadayı, 2. Ayşe Güldaşı, 3. Hiranur Erbab, 4.Melike Açık

Yıldız Erkekler Kata: 1. Furkan Agurtlu, 2. Yusuf Seha Korkmaz, 3. Buğra Özeker, 4. Berkay Sur

Yıldız Kızlar 32 KG: 1. Berra Belinay Göçen, 2. Hiranur Ela Aşgın, 36 KG: 1. Kardelen Yaman, Yıldız Kızlar 40 KG: 1. Nurseda Öz, 2. İlyada Güldaşı, 3. Melike Açık, 4. Belinay Rabia Öcal, 44 Kg: 1. Buğlem Belinay Barın, 2. Dila Derin Aka, 3. Hiranur Erbab, 4. İnci Ece Albayrak 48 KG: 1.İkranur Çoban, 2.Elif Berra Dinçer, 52 KG 1. Rümeysa Çimen



Yıldız Kızlar +52 KG: 1. Zeynep Sude Kabadayı, 2. Aslı Elif Pekbey, 3. Nisan Sevim, 4. Zeynep Berra Ceylan

Yıldız Erkekler 38 KG: 1. Metin Badak, 2. Berkay Sur, 42 KG: 1. Fatih Ateş , 2. Ömer Faruk Karkınlı, 46 KG: 1. Furkan Agurtlu, 2. Buğra Özeker, 50 KG: 1. Kayra Nejan Demirci, 54 KG, 1. Ahmet Emin Demir, 58 KG: 1. Yusuf Seha Korkmaz, 2. Çağan Kuzey Kubat

Genç Erkekler A 61 KG: 1. Hamza Alpman: A 76 KG: 1. Umut Kaan Kaymak, 2. Hüseyin Efe Akçan, A +76 KG: 1. Kerem Tuğra Yağlı

Genç Erkekler B 58 KG: 1. Yağız Gözübüyük, 2. Yiğit Gözübüyük, B 61 KG: 1. Kutay Tekin, B 76 KG: 1. Rıdvan Cennet, B +76 KG: 1. Kayra Yağlı

Genç Kızlar B 48 KG: 1. Kübra Çatar, B 59 KG, 1. Elmas Sağırcı, B +66 KG: 1. Çağla Gezer

Karate İl birinciliğinde sıkletlerinde dereceye giren sporculara madalya okullara ise kupaları verildi.

