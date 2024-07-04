Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, sona eren okul spor faaliyetlerinin ardından yazılı bir açıklama yaparak 2023-2024 sezonunu değerlendirdi. Sezonu başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Türkay, sezon başı hedeflenen amaçlarına da ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve Okul Sporları Tertip Kurulu üyeleri ile birlikte titiz bir çalışma dönemi geçirdiklerinin de altını çizen Türkay, "Okul Spor faaliyetleri tüm öğrencilerimizi kucaklayacak şekilde geliştirmek, planlamak, organize etmek; sporu tabana yayarak sporcu alt yapısını oluşturmak, okullarda spor kültürünü ve olimpizm ruhunu yaygınlaştırmak, öğrencileri sportif etkinliklere ve oyunlara katılımını sağlayarak zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, gençleri sosyal medyanın hareketsiz ve sanal ortamından kurtarmak gibi hedefimize gençleri okul spor faaliyetlerine dahil ederek başardık. Okul spor faaliyetleri ile geleneksel çocuk oyunlarına katılan öğrenci sporcularımıza sporun sadece kazanmak olmadığını, sağlık, ahlak, dostluk, kardeşlik, dayanışma, centilmenlik, rekabet, başarı, özgüven, takımdaşlık olduğunu bu süreçte anlattık.



“13 BİN 479

ÖĞRENCİMİZ

MÜSABAKALARDA

TER DÖKTÜ”

İl Temsilcisi Mustafa Türkay açıklamasının devamında 2023-224 Eğitim-Öğretim sezonunda 13 bin 479 öğrencinin spor müsabakalarında ter döktüğünü belirtti. Geçtiğimiz yıllara nazaran bu sezon rekor kırıldığının da altını çizen Türkay, ilkokul öğrencilerinin katıldığı geleneksel çocuk oyunları şenliklerinde ise 12 bin 573 minik öğrenci yer aldığını ifade etti.

“45 BRANŞTA

MÜSABAKALAR

YAPILDI”

2023-2024 Okul sporları faaliyetleri kapsamında 45 branşta müsabakalar yapıldığını da ifade eden Türkay, " 3x3 Basketbol, Aba Güreşi, Artistik Cimnastik, Puanlı Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Bilek Güreşi, Bocce Petank, Bocce Volo, Boks, Bowling, Dart, Floor Curling, Futbol, Futsal, Geleneksel Türk Okçuluğu, Greko Romen Güreş, Serbest Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Hokey, Judo, Karakucak Güreşi, Karate, Kick Boks, Korfbol, Kros, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Muay Thai, Okçuluk, Oryantiring, Özel Sporcular Masa Tenisi, Özel Sporcular 3E3 Basketbol, Özel Sporcular Puanlı Atletizm, Paletli Yüzme, Ragbi, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Wushu ve Yüzme branşlarında 297 farklı kategoride il birinciliği müsabakaları düzenlenmiş olup il derecesi elde eden okul ve öğrenci sporcularımız ilimizi temsil hakkı kazanmışlardır. Bu düzenlenen il birinciliği faaliyetlerinde Korfbol ve Özel Sporcular 3x3 basketbol müsabakaları ise ilk kez düzenlenmiştir" dedi.



“ÇORUM'DA 3 BİN

KİŞİYİ MİSAFİR ETTİK”

Çorum'da bu sezon 9 branşta gruplar ve şampiyonalar düzenlendiğini de söyleyen Türkay, bu müsabakalar nezdinde Çorum'da sporcu, antrenör ve yönetici olmak üzere toplam 3 bin kişiyi misafir ettiklerini de belirtti.

Türkay, "Çorum'da yüzme gençler grup birinciliği, badminton yıldızlar grup birinciliği, judo yıldızlar grup birinciliği, voleybol küçükler grup birinciliği, yüzme yıldızlar grup birinciliği, satranç küçükler ve yıldızlar grup birinciliği, masa tenisi küçükler grup birinciliği, tekvando gençler Türkiye şampiyonası ve ragbi yıldızlar Türkiye şampiyonasının düzenlendi" dedi.

TÜRKAY'DAN

TEŞEKKÜR

Okul spor faaliyetlerinin sorunsuz tamamlanmasının ardından İl Temsilcisi Mustafa Türkay, değerlendirme açıklamasının yanı sıra bir de teşekkür mesajı yayınladı. Türkay mesajında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'e, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva'ya, Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar'a, Okul Sporları Tertip Kurulu üyelerinden Altan Çoban'a, Deniz Kılıç'a, Çetin Koçak'a, branş il temsilcilerine, öğrencilere ve basın mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.