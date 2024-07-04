24 takımın katılımı ile start alan Ertoprak U12 Futbol Ligi'nde önceki gün final heyecanı yaşandı. Vefaspor ile Çorum FK final maçında kozlarını paylaştı. İtfaiye Sahası'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2.dakikasında Mücahit'in golüyle 1-0 öne geçen Vefaspor 11.dakikada Cevdet Eymen ile farkı 2'e çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde tutan Vefaspor 40.dakikada Hasan'ın golüyle farkı 3'e çıkarırken, 48.dakikada Çorum FK Buğra'nın penaltıdan attığı golle skoru 3-1 yaptı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşmayı 3-1 kazanan Vefaspor şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu. Çorum FK ise ikincilik kupası ile teselli buldu.



ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI MİMAR SİNAN'IN

Vefaspor ile Çorum FK arasında oynanan final maçı öncesi Mimar Sinanspor ile Çorum İdman Yurdu takımları üçüncülük maçında karşı karşıya geldiler. İtfaiye Sahası'nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Mimar Sinanspor Berat (2) ve Çınar'ın golleri ile maçı 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Mimar Sinanspor üçüncülük kupasının sahibi olurken, Çorum İdman Yurdu ise sezonu dördüncü sırada tamamladı.



