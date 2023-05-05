Türkiye Okul Sporları Fedrasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Okçuluk İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen müsabakalar Nazmi Avluca Sahası’nda yapıldı. Olimpik yay atışları sonunda dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde;

Minik Kızlar : 1. Beyza Çelik 228 puan (TOKİ Şehit Şükrü Özyol), 2. Hatice Kübra Güngör 225 puan (Bayat Atatürk).

Minik Erkekler : 1.Muhammed Çatal 202 puan (Osmancık İnönü Zaferi), 2. Musab Özkan Yılmaz 192 puan (TOKİ Şehit Şükrü Özyol).

Küçük Kızlar: 1. Elif Şahin 172 puan (TOKİ Şehit Şükrü Özyol), 2. Vahide İrem Köken 138 puan (Bayat Mehmet Akif Ersoy).

Küçük Erkekler: 1. Ömer Eymen Ünlü 255 puan (Bayat Mehmet Akif Ersoy), 2. Ahmet Efe Aydın 187 puan (Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın), 3. Enes Yasir Gülek 35 puan (TOKİ Şehit Şükrü Özyol).

Yıldız Kızlar: 1. Elif Pınar Erkoç 456 puan (Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu) 2. Ecem Arslaner 342 puan (Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu), 3. Sudenaz Küçükgüler 305 puan (TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 4. Selcan Ülker 250 puan (Kocatepe Ortaokulu).

Yıldız Erkekler: 1. Mehmet Gökhan Ünlü 517 puan (Bayat Mehmet Akif Ersoy), 2. Ahmet Eren Ünlü 400 puan (Bayat Mehmet Akif Ersoy), 3. Eren Genç 400 puan (Osmancık Nenehatun), 4. Oğuzhan Yavuz Güngör 380 puan (Bayat Mehmet Akif Ersoy).

Genç Kızlar: 1. Sudenaz Kantar 536 puan (Mehmetcik Anadolu), 2. Rabia Demirkan 499 puan (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi), 3. İrem Büyükay 359 puan (Mehmetçik Anadolu), 4. Nuray Demir 269 puan (Mehmetçik Anadolu).

Genç Erkekler: 1. Mahmut Yusuf Çakıcı 463 puan (Şehit Mustafa Solak Anadolu Lisesi), 2. Emir Osman Aydoğmuş 395 puan (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu), 3. Ahmet Sefa Çetin 312 puan (Bayat Şehit Osman Anadolu Lisesi).

Makaralı Yay atışlarında ise dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu;

Genç Kızlar: 1. Sündüs Sude Tak 475 puan (Ömer Derindere Fen Lisesi), 2. Miray Arslaner 230 puan (Osmancık 15 Temmuz Fen Lisesi).

Genç Erkekler: 1. Ufuk Genç 596 puan (Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 2. Gülkan Ali Neşeli 550 puan (Spor Lisesi).

Atışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından madalyaları verildi.

(Rıfat KARA)