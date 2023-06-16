5 gün sürecek program ile katılımcılara, teorik ve uygulamalı olarak sosyal medya platformlarında başarılı olabilmek amacıyla gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Eğitim programı; Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde ikamet eden, doğa, tarih, kültür ve gezi alanlarına ilgi duyan, sosyal medya platformlarına yönelik dijital içerik üretmeyi ve paylaşmayı seven gençlere yönelik olarak tasarlandı.

Gençler, eğitim programına 28 Haziran 2023 tarihine kadar oka.ka.gov.tr adresinde yayımlanan bağlantı üzerinden çevrim içi olarak başvuru yapabilecek.

EĞİTİM PROGRAMI İÇİN SATIN ALMA YAPILACAK

Sosyal Medya Etkileyicileri Okulu Eğitim Programı için yapılacak satın alma duyurusu da, Ajansın kurumsal internet sitesinde yayımlandı.

Teklif verecek istekli firmaların, tekliflerini 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 18.00’e kadar sati[email protected] adresine e-posta yoluyla iletmeleri bekleniyor.