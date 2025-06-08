CHP Ortaköy İlçe Başkanlığı görevini 2020 yılında yürüten 56 yaşındaki Rıfat Uzunca bir süredir rahatsızdı. Geçtiğimiz aylarda başarılı bir kalp ameliyatı geçiren Rıfat Uzunca bugün hayatını kaybetti.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, önceki dönem Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca’nın vefat haberini duyurdu.

Solmaz; “Dava adamı Rıfat Uzunca’nın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Partimize gönülden bağlı, duruşuyla örnek olan, mücadelesiyle iz bırakan kıymetli bir büyüğümüzü kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz.

Merhum Rıfat Başkanımıza Allah’tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Unutulmayacaksın Rıfat Başkan” görüşüne yer verdi. Rıfat Uzunca yarın (9 Haziran 2025 pazartesi günü) saat 11.00 de Ortaköy Aşdagul beldesinde toprağa verilecek.