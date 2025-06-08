Protokol üyeleri Kurban Bayramı’nı hastanede geçirmek zorunda kalan hastaları, yakınlarını ve görev başında olan sağlık çalışanlarını unutmadı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek hem moral verdi hem de bayramlarını kutladı.

Protokol üyeleri, hastanede tedavi gören vatandaşlarla, refakatçisi yakınları ve bayram günü görev başında olan sağlık personeliyle bayramlaştı. Ziyaret kapsamında hastane servislerini tek tek gezen heyet, hem hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti hem de sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı.

Vali Çalgan, sağlıkçılara duyulan minneti şöyle dile getirdi: “Bayramlar; hatırlanmakla, sevgi ve dayanışma ile anlam kazanır. Görev başında olan kıymetli sağlık çalışanlarımızın her birine teşekkür ediyoruz. Onların özverili çabaları sayesinde toplum olarak sağlık alanında güçlü kalıyoruz. Hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.”

Yoğun tempolarına rağmen tebessümle karşılık veren sağlık çalışanları, yapılan bu bayram ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da bayram günlerinde fedakârca çalışan tüm personelin topluma örnek bir hizmet sunduğunu belirterek, teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ

Milletvekili Ahlatcı ise, sağlık sisteminin yükünü taşıyan çalışanların özellikle bayram günlerinde gösterdikleri gayretin takdire şayan olduğunu ifade ederek, “Onların her daim yanındayız” diye konuştu.Ziyaret sırasında hastanede bulunan hasta yakınları ve vatandaşlarla da kısa sohbet eden protokol üyeleri, Çorum halkının bayramını da gönülden kutladı. Özellikle tedavi gören çocuklara küçük hediyeler verilerek moral desteği sağlandı.Heyet özellikle bayramlaşma töreninde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Muharrem Gül; AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı’nın babası Ahmet Özüyağlı’yı da ziyaret ederek hem bayramlarını tebrik etti hem de geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.