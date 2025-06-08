Çalgan çifti beraberlerinde AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, eşi Figen Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya ve eşi Emel Çetinkaya ile birlikte ilk olarak Üçtutlar Mahallesi’nde ikamet eden kahraman gazimiz Türker Temiz ve ailesini ziyaret etti. Gazilerimize vatan uğruna gösterdikleri fedakarlıklar için minnet ve şükran duygularını dile getiren Vali Çalgan, gazimizin ve ailesinin bayramını tebrik ederek sağlık, huzur ve nice mutlu bayramlar temennisinde bulundu.

Vali Çalgan ve beraberindeki heyet daha sonra Kale Mahallesi'nde ikamet eden 1998 yılında şehit olan Piyade Onbaşı Erkan Karaca’nın ailesini ziyaret etti. Gülistan ve Garip Karaca ile biraraya gelen heyet hem bayramlarını kutladı hem de her daim yanlarında olduklarını dile getirdi.

Ziyarette tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş tüm gaziler için dua okundu.

Editör: Haber Merkezi