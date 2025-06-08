Ziyaret sırasında, şehit aileleri ile birlikte, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımıza dualar edildi. Her daim şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirten Vali Ali Çalgan, kendilerine sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyerek, Kurban Bayramlarını tebrik etti.

Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti. Vatan uğruna can veren kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anan Vali Çalgan, Başkan Aşgın ve protokol üyeleri İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından okunan duaya eşlik etti.



Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını vurgulayan Vali Çalgan, “Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, onların bıraktığı mirası yaşatmak hepimizin görevidir” diyerek kahramanlarımıza duyulan derin minneti ifade etti. Vali Çalgan, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmesi temennisinde de bulundu.

Ziyaret, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.