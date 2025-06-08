Çorum Millet Bahçesi’nde bugün (8 Haziran 2025 Pazar günü ) saat 20.30'da gerçekleştirilecek özel gala ve bale gösterisine tüm vatandaşlar davet edildi.

Bu yıl çekimleri tamamlanan “Baletler Köyü” belgeselinde, hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan Çorum'un Osmancık ilçesinin Başpınar Köyü'nde yetişen 13 baletin Devlet Opera ve Balesi'nde sanatçı olması anlatılıyor. Belgeselde, köyden çıkan gençlerin, büyükşehirlerde eğitim görmelerine rağmen doğdukları topraklardan kopmadığı ve yaz aylarında köye dönerek hem ailelerine destek hem de köydeki gençlere ilham kaynağı olduğu aktarılıyor.

Belgeselin Yönetmeni Niğde Ömer Halisdemir İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Diren, Çorum'un köyünden çıkarak balet olan insanların hikayesini araştırınca çok ilgisini çektiğini belirterek, 1973'te köyden çıkan ilk balet Alaattin Acar ile başlayan süreçte diğer baletlerin yetiştiğini ve bunun kendisine ilham olduğunu söyledi.

Öte yandan özel gala ve bale gösterisine

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü balet ve dizi oyuncusu Tan Sağtürk de katılacak.

Editör: NURDAN AKBAŞ