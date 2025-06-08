Vali Ali Çalgan beraberinde Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) ziyaret etti.

Acil çağrı hizmetlerinin etkin ve hızlı şekilde vatandaşa sunulmasını sağlayan personelin Kurban Bayramı'nı kutlayarak çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Çalgan ile Başkan Aşgın sağlık ve güvenlik hizmetleri başta olmak üzere her türlü görevi başarıyla yerine getiren tüm personele teşekkür etti.

Vali Çalgan ve beraberindeki protokol üyeleri ayrıca bayramda görevi başında bulunan Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. “Bayramda da görev başında olan kahramanlarımızın yanındayız. Acil durumlarda zamanla yarışan itfaiye teşkilatımız, her türlü takdiri hak ediyor” diyen Vali Çalgan, tüm ekibe fedakâr çalışmaları için teşekkür ederek, aileleriyle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ