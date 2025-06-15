Çorum’un Oğuzlar ilçesinde “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı” kapsamında çocuklara yönelik kapsamlı bir sağlık eğitimi etkinliği gerçekleştirildi. Oğuzlar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı, Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen program, Kayı Köyü İlkokulu’nda yapıldı.

Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Program, Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Selen Balakar’ın sunumuyla başladı. Dr. Balakar, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, afet bilinci, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında öğrencilere teorik eğitim verdi.

Eğitimlerin ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde okul bahçesinde kurulan tanıtım istasyonlarını gezdi. Ardından düzenlenen fiziksel aktiviteler ve yaş gruplarına uygun yarışmalarla çocuklara hem eğlenceli hem öğretici anlar yaşatıldı.

Etkinliğin sonunda tüm öğrencilere “Sağlık Elçisiyim” belgesi verildi, çeşitli hediyeler takdim edilerek program sonlandırıldı.

Editör: Haber Merkezi