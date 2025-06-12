Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde yaşanan gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Karadeniz, “Sandıkta kazanamadıklarını masa başında gasp eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu demokrasi değil, iktidar zorbalığıdır” dedi.

Karadeniz, CHP'li Hakan Bahçetepe’nin halkın oylarıyla belediye başkanı seçildiğini ancak hukuki kılıflar uydurularak görevden alındığını vurguladı. Başkanvekili seçiminde Cumhur İttifakı’nın oylarıyla AKP'li Eray Karadeniz’in başkanlığa getirilmesini “yargı ve siyaset eliyle yapılan bir darbe” olarak nitelendirdi.

“Gaziosmanpaşa halkı açık ve net şekilde kararını vermişti” diyen Karadeniz, şöyle devam etti:

“Milli irade sandıkta tecelli eder. Meclis içindeki siyasi oyunlarla halkın tercihine müdahale edemezsiniz. Bu, sadece Gaziosmanpaşa halkına değil, Türkiye’de demokrasiyi savunan herkese yapılan bir saygısızlıktır.”

Karadeniz, yaşanan sürecin sadece hukuki değil, aynı zamanda Türkiye’deki demokrasi rejimi için büyük bir tehdit olduğunu ifade ederek, “Bu uygulamalar bize bir kez daha göstermiştir ki; mesele sadece bir belediye başkanı değil, ülkenin demokratik yapısıdır” dedi.

Açıklamasının sonunda Karadeniz şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak Gaziosmanpaşa halkının iradesinin arkasındayız. Bu kirli oyunları halkımız görüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, halk iradesini yeniden ve çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyacaktır.”

Editör: SELDA FINDIK