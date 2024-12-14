Çorum’un Oğuzlar ilçesine gelen Fijet (Dünya Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu) Kültür Rotaları Başkanı Ali Öztüfekci, Tarihi Alan, Kültür Rotası Geliştirme ve Bilişim Uzmanı Mustafa Onur Yurdal, Turist Rehberi, Hatti Turizm şahini Turgay Yenidünya, Gastronomi Uzmanı Filiz Hösükoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş ve İl Müdür Yardımcısı Osman Keser ilk olarak Oğuzlar Belediyesi’ni ziyaret etti.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci makamında misafirleri ağırladıktan sonra Kamp, Karavan Turizmi için inceleme yapmak üzere Tekke Yaylası’na çıktı. Obruk Barajı’nın muhteşem manzarası, sıra dağların uzanışı ve temiz havasına hayran kalan misafirler sonrasında Obruk Barajı ve Altınkoz Tesisleri’ni de inceledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ