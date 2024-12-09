Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi koordinesinde “Lösemili Çocuklar Haftası” farkındalık etkinlikleri kapsamında anlamlı bir faaliyet gerçekleştirildi. Etkinliğe, Dr. Selen Balakar ve sağlık çalışanları katıldı. Oğuzlar İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen "Parmak Baskı Boyama Etkinliği" ile çocuklara lösemiye dair farkındalık kazandırılması amaçlandı. Etkinlik, hem eğlenceli hem de öğretici bir ortamda gerçekleştirildi. 

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Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ