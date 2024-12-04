Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte davetlilere akşam yemeği ikram edildi.
Etkinlikte engelli bireyler ve aileleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Yılmaz, Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.
Belediye Başkanı Cebeci de sevginin bütün engelleri aşabileceğini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sizlerin hayat standartlarını yükseltmek, sosyal hayata katılımlarını artırmak ve her alanda erişilebilir olmak bizim öncelikli görevimizdir." ifadesini kullandı.

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Editör: AA AJANS