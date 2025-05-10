Çorum’un Oğuzlar ilçesinde baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez, geleneksel değerlerle harmanlanarak anlamlı bir etkinlikle kutlanacak. Bu kapsamda, Karadonlu Canbaba’yı Anma Aşure Programı bugün (10 Mayıs 2025 Cumartesi günü) gerçekleştirilecek.

Etkinlik, bugün saat 13.30’da Oğuzlar Müftülüğü bahçesinde başlayacak. Programda hem Hıdırellez coşkusu yaşanacak hem de geçmişten günümüze taşınan bir inanç ve kültür mirası olan Karadonlu Canbaba dualarla anılacak.

Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’nin de katılması beklenen programda, vatandaşlara aşure ikramı yapılacak. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu etkinlik, hem birlik ve beraberliği pekiştiriyor hem de kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Programa tüm halk davet edilirken, özellikle bölge halkının yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Etkinlik kapsamında çeşitli dua programları, halkla sohbet ve manevi atmosferin pekiştirildiği anlar yer alacak.

Editör: KEMAL YOLYAPAR