İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Çavdarlar mevkisinde Ahmet Madan'a  ait ceviz bahçesinde temizlik yapmak amacıyla yakılan ateşin çevreye  dağılması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye  ekipleri sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle Oğuzlar Belediyesine ait itfaiye  araçları yangın bölgesine ulaşamadı. Kendi imkanlarıyla yangın yerine  ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 10 dekar alanda  etkili olan yangın, vatandaşların da yardımıyla söndürüldü. Oğuzlar Belediye  Başkanı Mustafa Cebeci de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Cebeci, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, yangında 10 dönüm alanın zarar gördüğünü 
söyledi. Yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Cebeci, ilçe  halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Editör: AA AJANS