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İçişleri Bakanlığınca Oğuzlar Kaymakamlığına atanan 28 yaşındaki Turan, Kaymakamlık girişinde ilçedeki kamu kurumlarının temsilcilerince karşılandı.

Kamu personeliyle tanışan Turan, ardından Kaymakamlığa geçerek görevine başladı. 1995 yılında Muş'ta dünyaya gelen Turan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2020'de mezun oldu.

2022'de İçişleri Bakanlığının açtığı kaymakamlık sınavını kazandıktan sonra Van'da kaymakam adayı olarak göreve başlayan Turan, Iğdır merkez ve Tuzluca ilçelerinde teftiş stajını tamamladı.

Türkiye’de 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta koordinatör kaymakam olarak görev alan Turan, İçişleri Bakanlığı tarafından Oğuzlar Kaymakamlığı görevine atandı.