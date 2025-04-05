Oğuzlar Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurula Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Durmuş Buyruk, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanları ile çok sayıda Oğuzlarlı kooperatif üyesi esnaf katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’un Divan Başkanlığını ise Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek yaparken, Mali Genel Kurul'da 2023-2024 yılı gelir ve gider bilançoları okunarak, oy birliği ile ibra edildi.

Genel Kurul sonunda bir teşekkür konuşması yapan Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İbrahim Kabalak, davetlilere ve kooperatif üyelerine teşekkür ederek, “Siz değerli Oğuzlar ilçemizin esnaf ve sanatkarlarına hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duydum. Mali Genel Kurulumuzun ilçemiz esnaf ve sanatkarlarına hayırlar getirmesini diler, Ramazan Bayramınızı ise şimdiden kutlarım” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ