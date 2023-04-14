Asuman Krause'nin sunuculuğunu yaptığı programda Kübra Soylu, coğrafi işaretli Oğuzlar cevizini ünlü sunucuya hediye ederek bilgi verdi. Çorum denilince akla leblebi geldiğini ifade eden Asuman Krause, Oğuzlar cevizi hakkında yaptığı bilgilendirme ve hediyesinden dolayı Soylu'ya teşekkürlerini iletti.

Keyifli ve heyecanlı bir programa katılmış olmanın mutluluğunu paylaşan Oğuzlarlı kız kardeşler bin bir emekle, alın teri ile yetiştirilen yeşil altın Oğuzlar cevizinin tanıtımına katkı sağladıkları için mutlu olduklarını vurguladılar.

(Volkan SINAYUÇ)